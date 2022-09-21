Mersin'de taş ocağı yapılmasını istemeyen mahalle sakinlerinden eylem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerine taş ocağı yapılmasını istemeyen mahalle sakinleri eylem yaptı.

Mahalle sakinleri, Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Çukurkeşlik Mahalle Muhtarı Süleyman Kuş, Çukurkeşlik ve Toroslar'ın Hamzabeyli mahallelerine taş ocağı kurulmasını istemediklerini belirtti.

Eyleme, Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleri de destek verdi.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan mahalle sakinleri dağıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.