Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, gazetecilerle bir araya geldi

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MERSİN (AA) - Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak, basın mensupları ile bir araya geldi.

Koçak, odada düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni dönemde OSB'nin tamamen hizmete açılması, tarım teknoparkının tam kapasiteyle faaliyet göstermesi, nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik projeler başta olmak üzere dijitalleşme konularına yoğunlaşacaklarını belirten Koçak, vizyon yatırımların kente yansıması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



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