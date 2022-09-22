Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde aracında 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.S'nin aracında arama yaptı.

Araçta 100 bin makaron bulan polis, sürücüyü gözaltına aldı.



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