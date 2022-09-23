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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 630 bin makaron ele geçirildi

AA

Mersin'de 630 bin makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya sürülmek üzere kente kaçak ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları panelvanı Yenice Mahallesi'nde durdurdu. Aramalarda, 630 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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