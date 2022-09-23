Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Türkistan Caddesi'ndeki iki katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



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