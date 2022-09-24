TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan Tarsus Ticaret Borsasına ziyaret

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MERSİN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarsus Ticaret Borsasına ziyarette bulundu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Güldal ve beraberindeki heyet, ziyaretinde Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güldal, bölgelere yaptıkları ziyaretlerde görüşleri dinlediklerini belirtti.

Kaya da ilçenin verimli topraklara sahip, potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu ifade ederek, borsanın lisanslı deposunun tanıtımını yaptı.



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