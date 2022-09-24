Mersin'de Karaduvar Balık Festivali başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesinin iş birliğinde Karaduvar Mahallesi'nde yapılan festivalde, ızgarada balık pişirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak da vatandaşlara balık ekmek dağıttı.

Çocuklar için oyun parklarının kurulduğu ve müzik dinletisi sunulan festivalde, kadınlar da el emeğiyle yaptıkları ürünleri sergiledi.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, festivallerin vatandaşların bir araya gelmesine ve kültüre ait turizm değerinin ön plana çıkarılmasına vesile olduğunu söyledi.

Kentteki balıkçılık sektörüne dikkati çekmeleri gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Mersin'de 321 kilometre sahil bandına sahibiz. Balıkçılık ve balık üretimi anlamında da önemli bir potansiyele işaret ediyor. İlimizde 6 bin ton avcılıktan, 28 bin tonu da 52 balık tesisinden olmak üzere yaklaşık 34-35 bin ton balık üretiliyor. Bu günler vesilesiyle balıkçılığı ne kadar geliştirebiliriz, bunu yaparken de devletimizin, hükümetimizin başta Tarım ve Orman Bakanlığımızın balıkçılarımıza verdiği desteğe de dikkat çekmek gerekir." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da her sene olduğu gibi bu yıl da festivale katılımın yoğun olmasını beklediklerini ifade ederek, etkinliğin ilçenin tanıtımında önemli rolünün olduğuna dikkati çekti.

Vatandaşlara yaklaşık 10 ton balığın ikram edilmesinin planlandığı festival, yarın sona erecek.

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