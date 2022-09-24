Akşener, Mersin'de "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında konuştu:

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MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ağır yükler hep bizimse, biz kadınlarınsa eğer, o zaman bu yükleri taşıyan bu bedenler elbette gereken saygıyı, ihtimamı, gücü elde etmeli." dedi.

Akşener, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programındaki konuşmasında, öldürülen kadınları andı.

Bergen'in, Özgecan Aslan'ın, Emine Bulut'un acısının devam ettiğini belirten Akşener, "Bu ağır yükler hep bizimse, biz kadınlarınsa eğer, o zaman bu yükleri taşıyan bu bedenler elbette gereken saygıyı, ihtimamı, gücü elde etmeli." diye konuştu.

Akşener, Anadolu'da milli mücadelenin ilk ateşini kadınların yaktığını ifade ederek, ülkeye demokrasinin de kadınlar sayesinde geldiğini söyledi.

Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimlerin önemli olduğunu aktaran Akşener, "Bu seçimi kazanmak zorundayız. Bu seçimi kaybedemeyiz." ifadesini kullandı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda Akşener'e, mor cepken hediye edildi.

Programa, Mersin'de 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın annesi Songül ve babası Mehmet Aslan da katıldı.

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