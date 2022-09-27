Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama:

AA

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama:

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevine giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra polisevi ve çevresinde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı yapıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor."

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Soylu, "Bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız da bir hanımefendi, o da verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun isabet ediyor ama onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatının bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşlar, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

- "İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz"

Saldırıda şehit olan polis memuruna rahmet dileyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bir evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin, şehitler tepesinin eri, yiğidi oldu. Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok tezvirat, meseleyi bilenler, bilmeyenler, meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler, herkes bir şey söylüyor. Arkadaşlarımızla beraber yapılan ilk tespiti ifade edeceğim; bir teröristin kimliğini önemli bir ölçüde belirlediler. Yani kim olduğunu... Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, dört de bacak var. Bir yerde iç organları her tarafa yayılmıştı, arkadaşlar toparladılar. Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu."

Bakan Soylu, terör örgütlerinin Türkiye üzerinde oyun kurmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Terör örgütlerinin Türkiye üzerine oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların, ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri elbette kendilerine ters düz edebilecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var. Dağda neredeyse yok olmaya mahkum olan, Kuzey Irak'ta, Suriye'de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin, rahat olsun."

- "Kimin bağı varsa onları bulur, gereğini yerine getiririz"

İnsanların dinlenmek için geldiği bir yere saldırı yapıldığını anlatan Soylu, ekiplerin saldırı karşısında gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Soylu, bir gazetecinin sorusu üzerine olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili ilk başta elinde, yanında bir pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı, tabii olayın o sıcak anıyla ilgili. Ama konuyla ilgili bir yakınlaşması var mıdır, yok mudur sorgusu devam ediyor. Bunun dışında elbette ki bu olaya yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu milletimiz, herkes bilsin; bu olayla ilgili kimin bağı varsa ve kim bu teröristlerin buraya gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur, gereğini yerine getiririz. Bu konuda bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Onun için arkadaşlarımız yine o kişinin bağı var mıdır, yok mudur tetkik edecekler, ona göre de gereği elbette ki yerine getirilecek."

Bir gazetecinin "Hedef neden Mersin olabilir?" sorusuna, "Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra. Mersin'in bir sebebi var." yanıtını veren Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, "PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis ...
İçişleri Bakanı Soylu: "(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "(Mersin'de polisevine terör ...
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki ...
Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis yaralı (5) Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis ...
Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis yaralı (4)- Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'de lüks araç ile polisevine saldırı: 2 polis ...
Mersin'de polisevine bombalı saldırı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de polisevine bombalı saldırı (2)
Mersin'de polisevine bombalı saldırı (1)
YEREL HABERLER Mersin'de polisevine bombalı saldırı (1)
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru ...
Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu
Mersin'de "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER Mersin'de "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 ...
Mersin'de yanlışlıkla çöpe atılan altınları belediye personeli buldu
YEREL HABERLER Mersin'de yanlışlıkla çöpe atılan altınları belediye ...
Olaylı maç kongre getirdi
YEREL HABERLER Olaylı maç kongre getirdi
Çukurova Cup başlıyor
YEREL HABERLER Çukurova Cup başlıyor
Mersin Uluslararası Limanı'nın "Kapılar Projesi"nde temel atıldı
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Limanı'nın "Kapılar Projesi"nde ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu (2)
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu (2)
Mersin'de DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu
GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ ...
Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik ...
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde ...
Olaylı maçta kazanan çıkmadı
YEREL HABERLER Olaylı maçta kazanan çıkmadı
Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı
Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.