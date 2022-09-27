Tarsus'ta fidan üretim kursunu tamamlayanlara sertifika verildi

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle açılan fidan üretimi kursunu tamamlayan kadın üreticilere sertifikaları verildi.

Sertifika töreni, Mahmutağa Mahallesi'nde atıl durumdayken yaşam merkezine dönüştürülen okulda gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, törende 14 kadın çiftçiye 88 saatlik fidan üretimi eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Programa, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy da katıldı.



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