Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

R.Ç. yönetimindeki 01 KA 901 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ankara Bulvarı kavşağında Can Alpi (57), idaresindeki 33 AFT 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Alpi, kurtarılamadı.​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.