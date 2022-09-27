MERSİN (AA) - ​Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdür Yardımcısı Yüzer'i, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür yardımcıları Mehmet Fulin ve Beyhan Altıntaş, Basın ve İletişim Şube Müdürü Abdurrahman Sezer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper ve mühendisler karşıladı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın ile makamında görüşen Yüzer, Yalçın'a çalışmalarında başarı diledi.

Yalçın da ziyaretinden dolayı Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer'e teşekkür etti.

Daha sonra kurumda yapılan aday mühendislerin hizmet içi eğitimlerine katılan Yüzer, konuşmasında, "Teşkilatımız disiplin ve kurallar üzerine oturtulmuş, belli bir kültürü olan bir teşkilat. Siz de bu kültürün tamamlayıcısısınız. Mesleğin geleceğe taşınması görevini, bizlerden sonra siz devralacaksınız. Bundan sonra tüm yaşamınız boyunca, ailenizle birlikte sizlere sağlık ve huzur diliyorum. Ailemize katıldığınız için hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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