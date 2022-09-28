Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doruklu Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 197 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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