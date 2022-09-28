Mersin’de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Durmuş Alpaslan (25) idaresindeki motosiklet, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

Motosiklet sürücüsü Alpaslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.