Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.

Mersin ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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