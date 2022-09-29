Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ikametin bahçesinden araç çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinden otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Y.B'yi çalınan otomobille Sanayi Sitesi'nde yakaladı.

Otomobile trafikten çekili araç plakası takıldığı ve parçalanmak üzere olduğu belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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