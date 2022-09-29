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Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"

AA

Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, "Polisevinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik." dedi.

Öztürk, tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gazetecilere, saldırıda dizinden ve karnından yaralandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olay anını anlatan 49 yaşındaki 5 çocuk babası Öztürk, "Saldırı öncesinde nöbet kulübesindeydim. Silah sesleri duyunca eğitim ağaçlarımız var, onların arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz dizime mermi yedim. Oraya varır varmaz zaten ilk mermiyi ben yedim, sonrasında karşılık verdim." diye konuştu.

Öztürk, saldırının polisevinin kalabalık olduğu anda gerçekleştirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Polisevinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik. Teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, vatanına, milletine canını feda edileceğini düşündüm. O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Arkadaşımın da yerde yattığını görünce aklıma hiçbir şey gelmedi. 'Bir candır, devletime ve milletime feda olsun.' dedim. O (polis memuru Sedat Gezer) şehit oldu, keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış. Herkese nasip olmuyor."

- "Çocuklarım gözümün önüne geldi"

Teröristlerin üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirme anına şahit olduğunu dile getiren polis memuru Öztürk vurulup yaralandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Öztürk saldırıda 5 çocuğunun gözünün önüne geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çocuklarım gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, o son çizgiye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünüzün önüne geliyor. Yine de vatanıma, milletime canım feda olsun diyorsun. O an bir yere saklanayım diye düşünmüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanı'mız, Emniyet Genel Müdürü'müz, İl Emniyet Müdürü'müz, şube müdürlerimiz bizden hiçbir şey esirgemediler. Hastane personelimiz de bizi ve ailemizi hiç yalnız bırakmadılar."

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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