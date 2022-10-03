Mersin'de 10 kilometrelik yola soğuk asfalt uygulandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 10 kilometrelik yola soğuk asfalt uygulandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kürkçü Mahallesi'nde kurulan asfalt plentinde soğuk asfalt üretildi.



Tesiste üretilen ilk soğuk asfalt, Akdam ve Bekirde mahallelerindeki 10 kilometrelik yola iş makineleriyle döküldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, soğuk asfalt ihtiyacı olan yolların yenileneceğini belirterek, "Tesislerimizde ürettiğimiz soğuk asfalt ile ilçemizi yenilemeye başladık. Akdeniz'de değişim ve yenilikler sürecek. Halkımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



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