Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.



H.Ü'nün kullandığı 06 BDY 490 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen K.E'nin kullandığı 34 JS 1495 plakalı otomobil, otoyolda çarpıştı.



Otomobil, kazanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü K.E, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.



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