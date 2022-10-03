Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 25 litre sahte içki ve 10 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Polis, şüpheliler A.O, Z.S. ve A.O'yu gözaltına aldı.

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