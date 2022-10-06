Mersin'de "PatiFest" 9 Ekim'de düzenlenecek

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MERSİN (AA) - Mersin'de hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla bu yıl 3. kez organize edilen "PatiFest", 9 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamındaki festival, 9 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak.

Vatandaşların evcil hayvanlarıyla katılabileceği festivalde, oyun alanları kurulacak, konserler düzenlenecek.

Katılımcılara hayvanların bakımı, beslenmesi ve korunması konusunda bilgilerin verileceği festivalde, çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.



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