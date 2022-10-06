Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 91 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Komutanlık binasına kurulan stantta jandarma personellerinin katılımıyla 91 ünite kan toplandı.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri, düzenli olarak kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti.



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