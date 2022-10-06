Silifke'de Taşucu sahilinin çevresi yenileniyor

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​​​​​​​MERSİN (AA) - Silifke Belediye Sadık Altunok, Taşucu sahilindeki çevre düzenlemesinin gelecek yaza kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Belediyenin açıklamasına göre Altunok, Taşucu sahilinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Altunok, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Altunok, turizm sezonu nedeniyle ara verilen projenin devam ettiğini belirterek, "İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, ışıklandırma, oturma grupları, çocuk oyun alanları, kafeteryalar, tuvaletler, duş kabinleri, kondisyon aletleri ve oturma gruplarının olacağı çevre düzenlemesini 2023 yaz sezonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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