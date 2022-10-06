Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile 26 Eylül'de Mezitli'deki polisevine yönelik saldırıda şehit olan Sedat Gezer'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Medine Gezer ile görüşerek oğlu Ahmet Yağız'ın doğum gününü kutlayan Pehlivan, Ahmet Yağız ve şehidin kızı Melis Doğa'ya çeşitli hediyeler verdi.

Pehlivan, aynı saldırıda yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mersin Polisevi Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret etti.

Burada Öztürk ve ailesiyle görüşen Pehlivan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Pehlivan, bugün bir ameliyat daha geçiren Öztürk'ün durumu hakkında Prof. Dr. Meltem Nass Duce'den bilgi aldı.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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