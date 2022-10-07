Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Mersin'de ziyaretler

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MERSİN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Pehlivan ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Yanık, görüşmesinin ardından Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yanık, İl Başkanı Cesim Ercik, il ve ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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