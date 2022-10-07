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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

AA

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arturs Mickevics, şampiyonaya katılacak milli sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Çelen, toplantıda, organizasyonun her yıl önemini artırarak devam ettiğini söyledi.

Katılımın yıldan yıla arttığını dile getiren Çelen, "Her yıl daha kaliteli hale geliyor. Bu yıl birçok ülkeden katılımcılar ve kaliteli sporcular kupamıza gelmeye başladı. Bizim sporcularımızın hepsi gözümüzü kamaştırıyor. Hepsi dünya yıldızı oldu. 1-2 sporcuyla katıldığımız dünya kupasında artık masayı dolduruyoruz." diye konuştu.

Çelen, federasyon olarak "sporcu fabrikası" görevini üstlendiklerini belirterek, gelinen noktada cimnastikte önemli sporcuların yetiştiğini ifade etti.

Hedeflerinin çok büyük olduğuna değinen Çelen, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Bu yarışmadan sonra ana hedefimiz olan İngiltere'de bir dünya şampiyonamız var, olimpiyatların ilk eleme müsabakaları, bu yarışmalar bizim için hazırlık görevi görüyor. O bakımdan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarı diliyorum. Umarım finallerde Türk sporcular madalya alır ve İstiklal Marşı'nı okutur, Türk halkını bir kez daha gururlandırır."

Federasyonun çalışmalarını anlatan Çelen, "Son 8 yılda 12 ilden 81 ile, 1200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya, 600 yarışmacı sporcudan 25 bin yarışmacı sporcuya gelen bir yapımız oluştu." ifadesini kullandı.


- Diğer konuşmacılar


Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arturs Mickevics, Türkiye'de cimnastiğin geldiği noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, süreç içerisinde Türk cimnastiğinde önemli başarıların olacağını düşündüğünü aktardı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise organizasyonun Dünya Şampiyonası öncesindeki son prova olduğunu aktararak, "Bu yarışmada Dünya Şampiyonası'nda yapacağımız serileri deneyeceğiz ve ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Hazırız. Bu yıl takım olarak önemli başarılar elde ettik. Takım kaptanı olarak gurur duyuyorum. Şimdi Dünya Şampiyonası kaldı. Dünya Şampiyonası'nda bu yıl takım olarak ilk 8'e girip dünya finali yapmak istiyoruz. Bu, tarihte bir ilk olacak. Bireysel olarak da madalyalar hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Olimpiyattan sonra gelen bir şampiyona." diye konuştu.

Ferhat, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda da her alette madalya hedeflediklerini vurgulayarak, "Her alette iyiyiz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak İstiklal Marşı'mızı söyletip, bayrağımızı en üste çıkarmak istiyoruz. Çok iyi kamp süreci geçirdik, hazırız. Mersin halkını izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası bugün eleme yarışlarıyla başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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