Bakan Yanık, Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışında konuştu:

MERSİN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın ailelerine evde bakım ödemesi yaptıklarını söyledi.

Bakan Yanık, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Eğitim gören çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Yanık, gösterilerini izlediği çocuklara hediye dağıttı.

Yanık, sonrasında Mezitli ilçesinde yapımı tamamlanan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında dünyada doğurganlık hızının düştüğünü ve yaşam süresinin uzadığını belirten Yanık, nüfus yaşlanmasının önemli bir gündem olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, Türkiye'de 2021 sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 9,7'ye ulaştığına dikkati çekerek, "Nüfus projeksiyonuna baktığımızda 2050'ye geldiğimizde toplumumuzda her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzerine ulaşacağı öngörülüyor. Yaşanan değişim ve dönüşümler bizleri yeni politikalar üretmeye, hizmet politikaları geliştirmeye mecbur kılıyor. Yaşlı nüfusun artması, bakım hizmetlerinde kapasite ve verimlilik artışını gerektiriyor. Sosyal hizmet ağlarımızı etkin ve işlevsel bir şekilde dönüştürme zorunluluğumuzsa kaçınılmaz bir hal almış durumda." diye konuştu.

Sosyal hizmetler alanında başarı oranı yüksek bir süreç yürüttüklerine işaret eden Yanık, kuruluşlarda bakıma ihtiyacı olan yaşlılara uzun süreli bakım hizmeti, kendi evinde yaşamını sürdürmek isteyenler için de evde bakım, gündüzlü bakım hizmeti ve sağlık hizmeti desteği gibi farklı seçenekler sunduklarını anlattı.

- Huzurevleri ve bakım merkezlerinde 27 binden fazla vatandaşa hizmet veriliyor

Bakan Yanık, tüm sosyal politikaların odağında ailenin yer aldığını dile getirerek, "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailelerinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi aileyi desteklemeye dönük olarak üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz." dedi.

Ailesinin yanında hizmet vermenin mümkün olmadığı yaşlıların kuruluş bakımına alındığını aktaran Yanık, "Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimizle büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 27 bini aşkın büyüğümüze hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "6 pilot Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi kuracağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlıların sosyal ilişkilerini zenginleştirerek yaşam kalitelerini arttırmak için "Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri" modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, bu modelin geleneksel aile yapısının korunmasını da destekleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği iş birliğiyle "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı" kapsamında "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi"ni (SOHEP) başlattıklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Bu projeyle çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere hem Türk vatandaşlarına hem de geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Bursa ve Osmaniye illerimizde vatandaşlarımıza ve geçici koruma altındaki bireylere hizmet veren 6 pilot Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi kuracağız. Bu merkezler vasıtasıyla yaşlılarımıza günlük bakım, danışma, dayanışma, rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım desteğini de ayrıca sunmuş olacağız.



Mersin'de özellikle sığınmacı misafirlerimizin yoğunluğunu dikkate aldığımızda bu merkezimizin de inşallah burada çok güzel hizmetlere vesile olacağını ümit ediyoruz. Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile hedefimiz, yaşlılarımızın ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun, kaliteli ve ücretsiz hizmet sunmak. Proje kapsamında hayata geçirilen Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri'nin, bakanlığımızın sürdürülebilir ana hizmet birimlerinden birisi olmasını planlıyor ve bu amaca yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bakan Yanık, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin ilk örneğini Mersin'de açıyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bizler tecrübeli yaşlılarımızın duasıyla ayakta duran, onların gölgesinde dinlenen, büyüklerinden aldığı nasihatlerle geleceğine yön veren, çalışan, üreten bir Türkiye olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yatırımların, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için yapıldığını vurgulayarak, "Şu an itibarıyla ilimiz genelinde 650 proje devam etmekte. Bunların da mali değeri 63 milyar lira civarında. Bunlar içerisinde olan ve bugün açılışı yapılan böyle anlamlı hizmetlere, vatandaşlarımız tarafından ayrı bir değer atfediliyor." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Vali Pehlivan ve diğer ilgililer açılışını yaptıkları merkezde incelemelerde bulundu, sonrasında da Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

- Şehit ailesi ve terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

Bakan Yanık ve Vali Pehlivan, 26 Eylül'de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yanık, beraberinde Vali Pehlivan'la, aynı saldırıda yaralanan polis Abdulkadir Öztürk'e de tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretler, basına kapalı gerçekleşti.

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