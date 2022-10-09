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MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Paralel bar aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Litvanya'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

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