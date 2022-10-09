Gülnar'da kazanlar pekmez için kaynadı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde bağ bozumu ile pekmez yapımına başlandı.

İlçenin Dayıcık Mahallesi'nde toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

İmece usulü üzüm toplayan aileler bu ürünün büyük bölümünden pekmez hazırlarken bir kısmını ise asarak kurutuyor.

Dayıcık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin İğde, uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Bağlarında yetiştirdikleri üzümlerden pekmez yaptıklarını belirten İğde, "Koparılan üzümler yıkanıyor, yıkanan üzümler keselere katılarak eziliyor. Daha sonra suyu kazana dökülüyor. Şırahaneye getirilen üzüm suyu kaynatılarak pekmez oluyor. Kışın soğuk havalarda içmek için bir kısmını ayırıyoruz." dedi.

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