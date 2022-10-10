Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Alataş Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 bronz sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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