Silifke Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke Belediyesince 2023 bütçenin görüşüldüğü ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok başkanlığındaki toplantı, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.



Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya sunulan 643 milyon liralık 2023 mali yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Altunok, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, ilçedeki hizmetlerin süreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.