Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı

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MERSİN (AA) - Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Mersinli milli sporcu Serdar Aysan'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vücut geliştirmede 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Serdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile başkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.



Ziyarette, katılacağı organizasyonlar hakkında bilgi veren Serdar, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunca 5-11 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentindeki yapılacak Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda mücadele edeceğini anlattı.



Başkan Çetinkaya, milli sporcuya başarılar dileyerek, şampiyona için maddi ve manevi destek sunacaklarını ifade etti.



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