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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı

AA

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı

MERSİN (AA) - Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Mersinli milli sporcu Serdar Aysan'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vücut geliştirmede 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Serdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile başkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, katılacağı organizasyonlar hakkında bilgi veren Serdar, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunca 5-11 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentindeki yapılacak Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda mücadele edeceğini anlattı.

Başkan Çetinkaya, milli sporcuya başarılar dileyerek, şampiyona için maddi ve manevi destek sunacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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