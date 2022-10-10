Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan 95 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylülde ilçe genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı.

Operasyonlarda 25 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, 175 gram sentetik uyuşturucu, 1384 uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram esrar, 179 bin 840'ı doldurulmuş 1 milyon 69 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 14 telefon, 1332 sigara ve 51 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, trafik kontrollerinde de çeşitli eksiklikleri bulunan 182 aracı trafikten men etti.

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