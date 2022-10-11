Mersin'de çiftçilere 50 ton ata buğdayı tohumu dağıtımına başlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen "Toprağa Tohum, Üreticiye Umut Oluyoruz Projesi" kapsamında, 490 çiftçiye 50 ton sertifikalı ata buğdayı tohumu dağıtımına başlandı.

Erdemli Belediyesinin projesi kapsamında hazırlanan sertifikalı ata buğdayı tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkisinde tören düzenlendi.

Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üreticilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tarımın önemine değinen Tollu, kırsal kesimdeki mahallelerde 490 çiftçiye 50 ton tohum vererek, toprakla buluşmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da çiftçilerin kaliteli üretim yapması için verilen desteklere teşekkür etti.

Çiftçilerden Fatma Cücü, imkansızlıktan dolayı ekim yapamadığı 45 dönümlük arazisini sertifikalı ata buğdayı tohumlarıyla buluşturacağını aktardı.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı. Bölgedeki bir üreticinin arazisinde de tohumlar toprakla buluşturuldu.

Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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