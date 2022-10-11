Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen S.I'nın adresine operasyon düzenledi.

Adreste, 1412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.



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