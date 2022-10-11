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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı

AA

Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memurlarıyla bir iş yerine kiracıyı tahliyeye giden avukat darbedildi, şüpheli tutuklandı.

Polis memuru ve diğer görevlilerle Kızılmurat Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir iş yerine kiracıyı tahliye için giden avukat Sertaç Hayta (52), H.K. tarafından darbedildi.

Avukat Hayta'nın darp raporu alarak şikayetçi olduğu H.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından H.K. adliyeye sevk edildi.

- Zanlının avukatı savunma yapmadı

Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan H.K, savunmasında müştekiyle daha önce görüşmesine rağmen sonuç alamadıklarını iddia ederek yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.

H.K'nin avukatı Büşra Yıldırım ise "Her ne kadar şüpheli hakkında tarafıma CMK görevlendirilmesi yapılmış ise de savunma makamını temsil eden meslektaşımıza yönelik yapılan saldırı savunma hakkına yapılmış olup meslektaşıma saldırıyı yapan şüphelinin de bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyacağı bir an vardır. O anı şu an yaşadığımızı belirterek herhangi bir savunma yapmayacağımı beyan ederim. Şüpheli hakkındaki takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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