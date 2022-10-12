Akdeniz'den 9 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, yılın 9 ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin jeopolitik avantajıyla kaliteli ve uygun maliyetli üretiminin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında önemli rol oynadığını belirtti.

Birliklerinin 9 aylık ihracatını değerlendiren Memiş, "Eylülde yüzde 34 artışla 183,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren birliğimiz, yılın 9 ayında yüzde 38 artış sağlayarak 1 milyar 459 milyon dolarlık dış satım değerine ulaştı. Küresel arenada 100'ü aşkın ülkede ihracatımızı artırdık. Elde ettiğimiz bu performansla Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17,68 destek verdik." ifadelerini kullandı.

Memiş, AHBİB üyesi ihracatçıların söz konusu dönemde bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda en yüksek dış satım değerlerine ulaştıklarını aktardı.

AHBİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkelere ilişkin bilgi veren Memiş, şunları kaydetti:



"Üçüncü çeyrek itibarıyla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde yüzde 105 artış ve 401 milyon dolarla Irak birinci, yüzde 9 azalış ve 109,1 milyon dolarla Suriye ikinci, yüzde 119 artış ve 55,3 milyon dolarla Lübnan üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerin başında yüzde 1490 artış ve 3,1 milyon dolarla Malta yer aldı. Bunu Vietnam ve Benin takip etti. Bunun yanı sıra Afganistan, Suudi Arabistan ve Tunus pazarlarında da anlamlı artışlara imza attık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.