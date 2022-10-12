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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

AA

Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz Belediyesince çeşitli spor branşlarında faaliyet gösteren 61 kulübe 317 bin 500 lira nakdi destek yapıldı.

Amatör Spor Haftası kapsamında, ilçedeki 17 spor branşında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi destek sağlanması amacıyla belediyenin konferans salonunda tören düzenlendi.

Programda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.

Amatör spor kulüplerine verilen nakdi desteği her yıl arttırdıklarını aktaran Gültak, "Gençlerimizin, sporcularımızın yanındayız. Amatör kulüpler tüm tesislerimizi imkanlar dahilinde kullanıyor. Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş da destekler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 61 kulübe 317 bin 500 lira nakdi destek yapıldı, plaket takdim edildi.

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