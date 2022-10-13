ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Mersin ve Hatay arasında "humus" rekabeti yaşanıyor

MERSİN/HATAY (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/CEM GENCO - Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin'de yapılan, Türk Patent ve Marka Kurumunca 1 Kasım 2017'de "Tarsus humusu" adıyla coğrafi işaretle tescillenen lezzet, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Çeşitli baharatlar ve tereyağı eklenerek "ana yemek" olarak günün her öğününde tüketilen "Tarsus humusu", pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle sofralardaki yerini alıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "Reyhanlı humusu" adıyla 16 Temmuz 2021'de coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan lezzet, üzerindeki zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillik süslemeleriyle genellikle "soğuk meze" olarak tüketiliyor.

Gastronomide söz sahibi Mersin ve Hatay'da hazırlanışı da farklılık gösteren humus, iki ilçe arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin ve Hatay'daki ustalar, "en lezzetli humus"un kendi kentlerine ait olduğunu savunurken, bu lezzet her kesimin damak tadına hitap ediyor ve bölgede sıkça tüketiliyor.

- "Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim"

Tarsus'ta 27 yıldır humus ustası Onur Uzal, AA muhabirine, kent mutfağının çeşitli lezzetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin humusunun da önemli lezzetlerden olduğunu dile getiren Uzal, "Tarsus humusunun lezzeti çok başka, tartışma götürmez. Denemeyenlerin denemesi gerekir. Bu ciddi bir tavsiyedir. Hatay'da da humus var. Tabii ki herkes 'Ürünümüz daha güzel.' der." diye konuştu.

Uzal, kente gelen misafirlerin Tarsus humusunu oldukça beğendiğini vurguladı.

Hatay'da yapılan humusun da lezzetli olduğunu anlatan Uzal, şunları kaydetti:

"Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim. Her öğün tüketilebilir. Hatay ile Tarsus arasında tatlı bir rekabet var. Bunun en güzel çözümü, oranın en iyi ustaları ile bizim buranın en güzel ustaları karşı karşıya gelir ve güzel bir atışma yapılabilir. Biz buna açığız. Bir mecrada, hangisi daha iyi denemek lazım. Tatlı rekabet iyidir. Bu sadece humusa özel bir şey değil. Mesela Adana'da kebap var, Türkiye'nin farklı noktalarında da var. Her yapan kendinin iyi yaptığını düşünür. Zaten bu düşüncede olmazsanız iyi bir yemek yapmanız mümkün değil."

Müşterilerden Kadir Çelik de Tarsus humusunun tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzun lezzeti, vazgeçilmezimiz. Hatay'da yemedim ama Tarsus humusunun yanına yaklaşacağını düşünmüyorum. Bu lezzetten mahrum kalmayın." dedi.

Burak Ülküdür ise humusu eskiden meze şeklinde tükettiğini ancak Tarsus'ta öğün olarak yediğini anlattı.

Ülküdür, herkesin Tarsus humusunu tatması gerektiğini dile getirerek, "Burada öğün olarak tüketilmesine şaşırmıştım. Hatay humusunu da yedim ama Tarsus'taki daha farklı ve güzel. Burada humus, acıktığında doyurabilir." diye konuştu.

- "Humusumuz, Hatay'ımızla özdeşleşmiştir"

Hatay'da humus ustası Hannan Kahraman da kentte yapılan humusun uzun süren uğraşlar sonucu hazırlandığını söyledi.

Humusun yörenin önemli lezzetlerinden olduğunu belirten Kahraman, "Hazırlanışı oldukça uzun sürüyor. Suda bekletilmesi, kaynatılması ve çekilmesi 7-8 saat sürüyor. Buraya tatile gelen müşterilerimiz evlerine götürmek üzere muhakkak humus alıyor. Reyhanlı'da yapılan humusun tadı Tarsus'a göre daha güzeldir. Humusumuz, Reyhanlı başta olmak üzere Hatay'ımızla özdeşleşmiştir." dedi.



Müşterilerden Halil Kaya da humusu çok sevdiğini dile getirerek, "Bizim vazgeçilmezimizdir, buraya her geldiğimizde sürekli tüketiyoruz. Yaşadığımız yerde bu tadı bulamıyoruz, en kaliteli humus Reyhanlı'da yapılır. Hem kendimiz hem de yakınlarımızın yemesi için donmuş halde Kıbrıs'a götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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