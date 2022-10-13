Mersin'deki Ashab-ı Kehf Mağarası'nda kayalıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ziyaret ettiği Ashab-ı Kehf Mağarası'nda düşerek kayalıkların arasına sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dedeler Mahallesi'ndeki mağarayı gezmek için Sakarya'dan gelen 60 yaşındaki Mustafa Tan, kaygan zeminde dengesini kaybederek düştü.

Tan'ın kayalıklar arasında sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mağaraya sevk edilen ekipler, Tan'ı kayalıklardan çıkardı.

Tan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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