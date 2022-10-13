Tarsus'ta çiftçilere 55 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtımına başlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde hayata geçirilen "Yerli ve Milli Arpa Tohumlarının Toprakla Buluşması Projesi" kapsamında, 153 üreticiye 55 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında hazırlanan "Ay" çeşidi arpa tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi'nde tören düzenlendi.

Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, tarımın, hem ekonomik ve hem de stratejik açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin önemine değinen Pehlivan, "Son derece önemli bir proje. Anadolu, dünyanın en önemli gen merkezlerinden birisi. Bizlerde aynı zamanda bereketli topraklara sahibiz. İlimizde de mevcut arazilerimizi daha etkin kullanmak ve atıl olan arazilerimizin de tarıma kazandırılması için yerli ve milli tohum üretimine de büyük önem vermekteyiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da 13 ilçedeki 236 bin 800 dekar alanda "Ay" cinsi arpa tohumu ekimi yaparak kent ekonomisine 42 milyon liralık katkı sağlanacağını ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, 45 kırsal mahalledeki 153 üreticiye arpa tohumu dağıtılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı.



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