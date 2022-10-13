Erdemli'de çiftçilere 4 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen "Yerli ve Milli Arpa Tohumlarının Toprakla Buluşması Projesi" kapsamında, 15 üreticiye 4 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında hazırlanan arpa tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, proje sayesinde atıl tarım arazilerini yerli ve milli tohumlarla buluşacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Törene, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu da katıldı.



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