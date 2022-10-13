Mersin'de Kuran kursundaki bazı malzemelerin çalındığı iddiası

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kuran kursundan bazı eşyaların çalındığı iddiasıyla polis çalışma başlattı.



Altaylılar Mahallesi'ndeki Tarsus Müftülüğü Ötüken Parkı Kuran kursu görevlisi, binadan dizüstü bilgisayarı ile kursa ait halı ve televizyonun çalındığını polise bildirdi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için polislerin başlattığı çalışma sürüyor.





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