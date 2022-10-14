Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ilçede uyuşturucu hap satışı yapacakları tespit edilen A.O.C, C.C. ve C.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1146 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.