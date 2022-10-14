Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 90 bin makaron ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 90 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 90 bin makaron, 22 bin 180 elektronik sigara tütünü, 9 bin 245 puro, 450 sigara, 6 kilogram çay, 58 şişe içki, 161 paket tütün, 16 elektronik sigara cihazı, 4 ruhsatsız tabanca, 48 fişek ele geçildi.

Operasyon kapsamında 24 kişiye adli işlem yapıldı.

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