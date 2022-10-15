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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı

AA

Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı

MERSİN (AA) - Anamur ilçesinde kadın üreticilere 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla avokado fidanı dağıtıldı.

Anamur Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kadın üreticiler ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte kadın üreticilere 3 binin üzerinde avokado fidanı dağıtıldı.

Fidanları belediye tarafından ürettiklerini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Dağıttığımız bu fidanlar 2 yıl önce başlattığımız 'Çekirdeği Getir Fidanı Götür' projesinin ürünleri. Vatandaşlardan topladığımız binlerce avokado çekirdeğini belediyemizin bitki üretim serasında toprakla buluşturarak fidan haline getirdik. Bugün bu fidanları ücretsiz olarak sizlere dağıtıyoruz. Fidanlarımız birkaç yıl içerisinde bazılarımızın mutfak masraflarının bir kısmını karşılayacak, bazılarımızın da çocuğunun harçlığı olacak."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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