TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin'de temaslarda bulundu

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MERSİN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin'de çeşitli programlara katıldı.

Sarıgül, kentteki temasları kapsamında, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü önünde, mahkumlar için yaptığı af çağrısını yineledi. Mersin programını yarıda keserek Bartın'a hareket edeceğini aktaran Sarıgül, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Sarıgül, daha sonra hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Abdulbaki Sümbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Katıldığı bir televizyon programının ardından Sarıgül, 26 Eylül'de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesini ziyaret etti.

Sarıgül, Mersin'de anne ve babası vefat eden yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Sinan Koç'a da taziye ziyaretinde bulundu.

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