Mersin'de denizde hortum oluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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