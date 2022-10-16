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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Göksun Öz, Haldun Çoban, Burak Erkan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Fagbenle 8, Hayes 32, Özge Özışık 7, Sinem Ataş 6, Grigalauskyte 8, Esra Ural Topuz 2, Asya Ülker

BOTAŞ: Melis Gülcan 16, Sevgi Uzun 7, Sehernaz Çidal, Sventoraite 12, Slocum 6, Ayşegül Günay Aladağ 3, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı 7

1. Periyot: 16-13

Devre: 35-28

3. Periyot: 56-44







MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ'ı 68-51 yendi.

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