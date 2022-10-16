Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalık alanda erkek cesedi bulundu.

Korucak Mahallesi'nde, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şevki Karakaya'ya (59) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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