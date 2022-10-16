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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu

AA

Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalık alanda erkek cesedi bulundu.

Korucak Mahallesi'nde, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şevki Karakaya'ya (59) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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